Prevén más enfermos sin cobertura médica

El envejecimiento de la población de Tamaulipas, combinado con 1.6 millones de personas sin seguridad social, mantiene en alerta al sistema de salud en materia de atención médica, prevención y sostenibilidad financiera.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Estatal, las personas sin seguridad social son grupo que "enfrenta un alto riesgo financiero y limitaciones en el acceso continuo a los servicios de salud".

Se trata, en su mayoría, de hogares de bajo ingreso, con ocupación informal y asentados en zonas rurales o en zonas de la periferia de los 43 municipios, donde persisten barreras como el transporte, los altos costos y los horarios de atención.

A este escenario se suma un proceso de envejecimiento que avanza con rapidez y según con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) se estima que para 2030 el estado alcanzará 3.87 millones de habitantes, de los cuales el 44 por ciento carecerá de seguridad social.

Tan solo entre 2021 y 2025, la población mayor de 65 años creció 19.3 por ciento, una tendencia que incrementa la demanda de servicios médicos especializados y atención continua.

La esperanza de vida en Tamaulipas continúa en aumento, toda vez que para 2025 se estima en 76.04 años, con 73.01 años en hombres y 79.31 en mujeres, cifras que se mantienen por encima del promedio nacional; sin embargo, vivir más no necesariamente implica vivir mejor.

El diagnóstico advierte que el escenario epidemiológico estatal muestra una transición difícil de atender: "la persistencia de enfermedades infecciosas y el crecimiento de las crónico-degenerativas, junto con el envejecimiento poblacional".

Enfermedades como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2 están presentes en la mayoría de los grupos de edad y "tienden a incrementarse a partir de los 10 años", lo que anticipa una mayor carga de enfermedad en el futuro.

En 2024, las principales causas de atención médica en el estado fueron las infecciones respiratorias agudas (45.38 por ciento), seguidas de las infecciones intestinales (13.46 por ciento) y las de vías urinarias (9.71 por ciento), lo que evidencia que, pese al avance de las enfermedades crónicas, las infecciosas continúan representando la mayor carga de morbilidad.

Durante 2023 se registraron 21 mil 010 defunciones, equivalentes a 57.01 por cada 10 mil habitantes, siendo las principales causas las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos.

Para 2025, se estima que las defunciones alcancen 23 mil 420, aunque con una tasa inferior a la media nacional.

Este problema afecta en mayor medida a quienes no cuentan con seguridad social, ya que presentan "mayor probabilidad de rezagos en prevención y continuidad de la atención, lo que incrementa el riesgo de morbilidad y mortalidad por causas prevenibles".

La Secretaría de Salud Estatal reconoce que la población sin seguridad social son el mayor reto para el sector de la salud, toda vez que del total de tres millones 748 mil 419 residentes en el estado, 1 millón 599 mil 589 personas integran el grupo potencial que requiere atención en la red pública estatal.

Con la llegada del IMSS-Bienestar, se busca poner fin a duplicidades y garantizar que los recursos se destinen a quienes realmente lo necesitan.

DESAFÍOS DEL ENVEJECIMIENTO