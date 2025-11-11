Fortalecerán recaudación sin aumentar impuestos

Para el próximo año se descarta la creación o incremento de impuestos en Tamaulipas, aseguró el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González.

Pero sí prevé reforzar la recaudación a través de una mayor eficiencia administrativa y ajustes a la Ley de Ingresos.

El funcionario explicó que los cambios proyectados para el ejercicio fiscal 2026 no implican aumentos tributarios, sino actualizaciones en cobros y derechos que se ajustarán a la normatividad vigente.

"Hasta este momento no hay una propuesta de aumento de impuestos", afirmó, al precisar que no existe ninguna iniciativa del Ejecutivo estatal para modificar tasas o crear nuevos gravámenes en la Ley de Ingresos del 2026, aunque las modificaciones le corresponderán al Congreso local a través de las discusiones y revisiones en la Comisión de Finanzas, Presupuesto y Deuda Pública.

Ramírez González señaló que las reformas a la Ley de Ingresos y otros ordenamientos se realizarán dentro del proceso normal de revisión del Paquete Económico del 2026 que se deberá aprobar el próximo 15 de diciembre.

"Son ajustes técnicos, revisiones de ley; no hay una iniciativa de incremento por parte del Ejecutivo", puntualizó.

El titular de Finanzas aseguró que la estrategia del Gobierno estatal está enfocada en fortalecer los mecanismos de recaudación y mejorar la eficiencia en el cobro de derechos e impuestos.

Por ejemplo, explicó, durante el 2025 se han recaudado más de 11 mil millones de pesos, y se prevé que el próximo año ese monto incremente, como se ha venido dando en los últimos años.

Uno de los rubros más importantes dentro de los ingresos propios del estado ha sido el reemplacamiento vehicular, que ha representado un ingreso importante para las arcas estatales.

"Al día de hoy tenemos aproximadamente 720 mil placas emitidas, que representan un ingreso de 1,800 millones de pesos", detalló Ramírez González.

El secretario recordó que el Estado mantiene un esquema permanente de coordinación con los diputados federales para gestionar recursos ante la Federación.

"Siempre hemos estado a la vanguardia en coordinación con nuestros diputados federales. La agenda de gestión no se planea en una sola fecha; está en permanente vigencia", sostuvo.

Sobre el panorama nacional, Ramírez González explicó que, de acuerdo con el proyecto aprobado en el Congreso de la Unión, para 2026 se contempla una reasignación de recursos federales por 117 mil millones de pesos, los cuales se destinarán a distintos rubros prioritarios, por lo que se analizará el impacto para Tamaulipas.

"Eso ya depende de la Secretaría de Hacienda. Nosotros estaremos en coordinación para poder solicitar y bajar esos recursos", indicó.

El funcionario subrayó que Tamaulipas buscará aprovechar los espacios disponibles para ingresar nuevos proyectos a la Unidad de Inversión, la instancia encargada de evaluar las propuestas de infraestructura y desarrollo económico.

Cuestionado sobre la meta de recaudación para el próximo año, Ramírez González fue cauto. "No quisiera ponerme una meta a mí mismo, pero vamos por más", expresó.



