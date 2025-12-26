Titular de Bienestar en Tamaulipas sufre accidente automovilístico

La titular de la Secretaría de Bienestar Social en Tamaulipas, Silvia Casas González, resultó lesionada en un aparatoso accidente automovilístico registrado la tarde de este viernes en el kilómetro 140 del ejido La Retama, perteneciente a Linares, municipio localidad colindante con el estado de Tamaulipas.

Paramédicos y elementos del cuerpo heroico de bomberos de Linares Nuevo León, brindaron los primeros auxilios a la funcionaria estatal de Tamaulipas, quien fue trasladada a una clínica de este municipio regio, donde es reportada estable, informándose que las heridas no son de gravedad.

Trascendió que Casas González viajaba en compañía de su familia cuando proyectó la unidad de fuerza motriz con otro vehículo, terminando el carro volcado. "Se encuentra estable y bien con su familia", dijo una fuente cercana.

Personal del departamento de Bomberos comentó que se trató de un choque frontal con volcadura entre una camioneta Volkswagen y un vehículo sedán.