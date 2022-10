Rechazan retención de agua de Samuel

La Liga de Comunidades Agrarias de Tamaulipas amenazó con cerrar carreteras y tomar dependencias, en el caso de que el gobierno de Nuevo León cumpla la amenaza de no trasvasar los excedentes de la presa El Cuchillo, en el vecino estado, hacia esta entidad, tal y como reveló el mandatario neoleonés, Samuel García Sepúlveda.

Si hay necesidad lo vamos a hacer –ir a manifestarnos a Nuevo León- , con todo gusto, para dejar bien en claro que vamos a defender lo que por ley le corresponde a Tamaulipas en el tema del agua". Raúl García Vallejo, dirigente estatal de la Liga Comunidades Agrarias

"No es una empresa privada del señor gobernador, hay un decreto federal que se tiene que cumplir, y si no lo vamos a manifestar públicamente para hacer que se respeten esos decretos, que se respete la ley y le den el agua que le corresponde a Tamaulipas", respondió el dirigente estatal de la Liga de Comunidades Agrarias, Raúl García Vallejo, "Vamos a manifestarnos bloqueando carreteras, parando oficinas, pero no nos vamos a dejar".

El convenio federal de cooperación de aguas entre Nuevo León y Tamaulipas de 1996 establece que los excedentes contenidos en la presa El Cuchillo en el municipio de China, Nuevo León, deben ser enviados al distrito de riego 026, que comprende los municipios tamaulipecos de Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa y Río Bravo para el riego de una superficie de 202 mil hectáreas.

"Las afectaciones serían incalculables; solamente tenemos arriba de las 200 mil hectáreas del Distrito de Riego 025, más lo que se acumule del 026 y otras más superficies. Son miles y miles de hectáreas que no estamos dispuestos a perder, cuando el decreto dice que cierta cantidad que tenga la presa El Cuchillo hay que traspasarla, se tiene que hacer el trasvase, porque ya tiene suficiente agua", reiteró el dirigente campesino, "Nosotros lo vemos como un capricho personal del señor que la presa no es de él, son lineamientos federales".

El exgobernador Jaime Heliodoro ´el Bronco´ Rodríguez Calderón también se pronunció en varias ocasiones en modificar el convenio de cooperación entre los dos estados; no obstante, el actual mandatario de Nuevo León se ampara en un decreto federal vigente, el cual pondera el consumo humano por encima de actividades agroindustriales debido a la sequía que enfrentó el vecino estado a lo largo de este año, "Si hay necesidad lo vamos a hacer –ir a manifestarnos a Nuevo León –, con todo gusto, para dejar bien en claro que vamos a defender lo que por ley le corresponde a Tamaulipas en el tema del agua", recalcó García Vallejo.