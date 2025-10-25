Se suman nuevos elementos a Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal

Siete nuevos elementos se suman a las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal de Tamaulipas, luego de terminar el curso. Los policías fueron convocados a realizar su labor de combate al crimen con honor, valentía y compromiso.

Fue durante una ceremonia en Ciudad Victoria donde se formalizó la incorporación de siete nuevos elementos que concluyeron con éxito el décimo escalón del Curso de Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal (FEGE).

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Carlos Arturo Pancardo Escudero, presidió la ceremonia y exhortó a los graduados a mantener los valores de honor, valentía y compromiso en el desempeño de su labor.

El secretario de Seguridad Pública del estado destacó el compromiso, la disciplina y la vocación de servicio de los nuevos integrantes, quienes forman parte de la vanguardia de seguridad de la institución. "Con esta nueva generación de Fuerzas Especiales, la SSPT refuerza su estrategia de profesionalización, combate al crimen y proximidad ciudadana".

Entregan reconocimientos

Reconoció además el trabajo del personal de formación, de los instructores y del equipo operativo que acompañó a los participantes durante el proceso, así como el apoyo brindado por sus familias, a quienes definió como el soporte fundamental de cada elemento.

Como parte del acto protocolario, se entregaron reconocimientos a los tres primeros lugares por desempeño durante la formación.

En representación de los egresados, el Policía "A" Felipe de Jesús dirigió un mensaje de agradecimiento en el que destacó la exigencia, el sacrificio y la fortaleza mental que implica completar este curso especializado.