Sí habrá agua de ´El Cuchillo´

Al considerar que Nuevo León ya se recuperó de la crisis de agua , no hay impedimento para que se ejecute el trasvase de la presa ´El Cuchillo´ a la ´Marte R. Gómez´, informó el secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas, Ariel Longoria García.

"A lo mejor no al 100 por ciento, pero todavía la presa ´Cerro Prieto´ tiene el 13% (de almacenamiento) y ´La Boca´ alrededor del 70%; son presas relativamente chicas", precisó.

Explicó que el convenio se firmó desde 1996, el cual establece el trasvase de 180 millones de metros cúbicos de agua de una presa a otra, a más tardar el 31 de noviembre, para abastecer 69 mil hectáreas de siembra, siempre y cuando tenga los niveles de almacenamiento que no afecten el suministro en la zona conurbada de Monterrey.

Los señalamientos se dan ante la negativa del gobernador Samuel García de enviar el agua pactada a Tamaulipas para la agricultura, lo que afectaría a 3 mil 800 productores que generan 150 mil toneladas de sorgo y 200 mil de maíz.

Actualmente, la presa ´El Cuchillo´ tiene 70% de su almacenamiento y se espera que continúen las lluvias en Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, por lo que el agua continuará escurriendo por los caudales, beneficiando a las presas del noreste del país.

"Con esa capacidad le puede dar por un año capacidad a la zona conurbada y le puede dar la cuota de agua que está convenida a la Marte R. Gómez".

Y agregó: "Todavía falta todo octubre para que siga lloviendo y esperemos así sea, para que la problemática que ha existido en algunos estados por la falta de agua, pues disminuya y no tengamos esos problemas", insistió.

Aclaró que no tiene sentido afectar a otros estados al no enviar el líquido, ya que sólo tienen un acueducto, y mientras no concluyan ´El Cuchillo 2´ se enviarán 5 metros cúbicos de agua a la zona conurbada de Monterrey.

"No tiene caso dañar a otro distrito de riego o a otro estado sabiendo que la única posibilidad de agua de la presa ´El Cuchillo´ a Nuevo León son los cinco metros que están establecidos", dijo.

LEY PROTEGE A LOS USUARIOS