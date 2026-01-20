Anuncia Sheinbaum su quinta visita a Tamaulipas

Una nueva visita a Tamaulipas tiene planeada la Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó durante su conferencia mañanera de este lunes, en donde señaló planea estar en Ciudad Victoria.

La mandataria dijo que este recorrido iniciará el próximo jueves en Puebla, seguirá en Veracruz y prevé concluirlo en Tamaulipas, específicamente en Ciudad Victoria, en donde, sin dar detalles solo mencionó que habrá anuncios importantes para el estado.

Con esto, se trataría de la quinta ocasión en que la Presidenta visita Tamaulipas, siendo la primera de ellas de manera oficial a Nuevo Laredo en diciembre de 2024, revisando avances de la Agencia Nacional de Aduanas.

La segunda se llevó a cabo en abril de 2025 a Reynosa y Matamoros, atendiendo a sectores afectados por las inundaciones y desarrollo de obras para el programa de vivienda del bienestar.

Así mismo, en Julio del 2025 la mandataria recorrió municipios de la zona sur, con una asamblea del programa de salud "casa por casa" así como avances en el hospital IMSS-Bienestar.

Después regresó por cuarta ocasión a la entidad, como parte de su gira con motivo de su primer informe de gobierno, teniendo como sede el Polyforum de Ciudad Victoria.

Y por último una revisión en octubre de 2025 para el monitoreo del afluente del río Pánuco y programas de salud, vivienda e infraestructura.

Con esto, se puede constatar que la mayor parte de las visitas que se han tenido por parte de Sheinbaum Pardo a Tamaulipas se debe a la importancia estratégica que tiene la entidad, al contar con frontera, aduanas y puertos, en donde se ha invertido en proyectos de infraestructura para mejorar la conectividad del destino.

El gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya dio a conocer que tras el anuncio de la Presidenta durante su conferencia mañanera se pondrá en comunicación con su equipo de ayudantía para conocer los temas a tratar y auxiliarlos.

Mencionó que como es bien sabido, la mandataria federal estará el próximo sábado en la capital del estado, y dijo que se espera la revisión de diversos temas en beneficio de la población.

"Tenemos muchas cosas positivas que estar demostrando, en avances sustantivos de áreas de quehacer humano, siempre lo hemos dicho hay avances en el tema de salud, educación, de mejora salariales, prestaciones, oportunidades de desarrollo de la entidad, entre otros", dijo el gobernador.

Señaló que desde hace algunos días se tenía prevista la visita de la mandataria federal por la entidad, por lo que indican, estaban preparados para recibirla en el estado.

Confió en que durante esta primera visita de la Presidenta en 2026 se puedan consolidar proyectos de desarrollo e infraestructura que generen mayores oportunidades para la entidad.



