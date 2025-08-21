Busca SET involucrar a los padres de familia en seguridad escolar

Derivado de la ola de robos y vandalización en escuelas de Tamaulipas, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) busca convencer a los padres de familia para que utilicen el recurso del programa La Escuela Es Nuestra para adquirir sistemas de videovigilancia que estén vinculadas al C5.

El titular de la SET, Miguel Ángel Valdez García, dijo que el objetivo es que las escuelas estén protegidas, principalmente en los periodos de vacaciones, cuando se incrementan los daños en contra de las escuelas, al estar solas y sin algún sistema de protección.

El programa LEEN tiene como fin mejorar las condiciones físicas y de los servicios escolares de los planteles públicos de educación básica y media superior, obteniendo recursos del Gobierno de México de 200 mil a 1.5 millones de pesos.

El dinero es operado en cada plantel por un Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), integrado principalmente por padres o madres de familia elegidos en una asamblea para encargarse del ejercicio de los recursos, ya sea para la instalación de servicios como luz, agua, drenaje o internet, hasta necesidades como la mejora de los salones de clase, obras exteriores, pintura, compra de utensilios escolares, entre otros.

Bajo ese contexto, el secretario explicó que la medida busca no solo disuadir los delitos en las escuelas, sino también facilitar la investigación y sanción de quienes cometan ilícitos en contra de los planteles.

"Vamos a que nos ayuden a coordinar la vigilancia, segundo, a que si hay vandalización, se levante la denuncia para que estas personas, amigas de lo ajeno, pues no vuelvan a incurrir el ilícito", declaró.

Valdez García adelantó que ya se mantienen pláticas con representantes de seguridad estatal para garantizar que los equipos queden enlazados con los centros de monitoreo de videovigilancia.

"Ahorita platicamos antier con el Willy Zúñiga, con el representante del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y vamos a conectar más cámaras, o al C5 o al C4, estamos en ese esquema", detalló.

El secretario recordó un caso reciente en la capital del estado, donde gracias a una cámara instalada en la escuela Francisco I. Madero se logró detener a un presunto responsable de robo.

"El último que se logró capturar aquí en Victoria, de la escuela Francisco Madero, si no recuerdo mal, fue a través de una cámara que la directora mandó el video, nosotros a Seguridad Pública, y dieron con él", relató.

El titular de Educación resaltó la importancia de que los directores participen activamente en el proceso, levantando denuncias formales ante cualquier acto de vandalismo o robo.

"Que los directores levanten la denuncia, les estamos instruyendo, porque eso es lo que hace que se termine el ciclo", enfatizó.

El titular de la SET, Miguel Ángel Valdez García.

Además, recordó que en coordinación con la Guardia Estatal se estableció un convenio para intensificar los patrullajes en las escuelas durante los periodos vacacionales, como parte de un esquema integral de protección.

Sobre los recursos que se destinarán a esta estrategia, Valdez García aclaró que aún se está en proceso de revisión.

"Entiendo que vamos a ver el presupuesto. Es un tema que ahorita venimos a ver. En base al presupuesto del siguiente año, cuánto podemos destinar. Y también en base a eso, lo más importante es que el aparato de seguridad del C5 complemente la acción", comentó.

Si bien no existe aún una cifra definida, precisó que algunos planteles ya han adquirido equipos con recursos propios y que incluso padres de familia han mostrado disposición de participar económicamente en el esquema.

"Son más de 100 mil escuelas, te diría que vamos a levantar el registro, pero ya hay cerca de mil que con los propios recursos del director las han adquirido. Entonces nosotros, bueno, no podría dar ahorita una cifra, hay que revisarlo, pero también hay padres de familia que nos han dicho que estamos dispuestos a cooperar del mismo programa de la Escuela es Nuestra, para que si se conecta realmente al complejo de seguridad, aportemos para la cámara", expuso.



