Mantendrá Municipio la atención ciudadana

A partir del próximo 18 de diciembre, servidores públicos del Gobierno Municipal de Victoria, que preside Eduardo Gattás Báez, iniciarán el segundo período vacacional del año, que concluiría el 2 de enero del 2026.

¿Qué servicios públicos seguirán operando en Victoria?

Las brigadas de bacheo, recolección de basura y áreas operativas de servicios públicos, protección civil y seguridad vial continuarán laborando durante este período de asueto; informó Alberto Loya López, Oficial Mayor del Ayuntamiento.

Excepto el personal sindicalizado a quienes se les otorga unos días más por antigüedad, el resto del personal de confianza y de contrato iniciará su período vacacional el jueves 18 de diciembre para reintegrarse a sus actividades el lunes 5 de enero, explicó el Oficial Mayor.

Detalles del período vacacional de empleados municipales

Por instrucciones del alcalde Eduardo Gattás Báez, el período vacacional de empleados municipales fue empatado con el Gobierno del Estado por el tema de integración familiar; para disfrutar las oportunidades de fiesta que se viven tradicionalmente durante la época decembrina.