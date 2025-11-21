Golpea la sequía al campo

La sequía y los bajos niveles de almacenamiento en las presas del norte de Tamaulipas dejarán sin abastecimiento para riego a los Distritos 025 y 050 durante este ciclo agrícola, confirmó el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez.

Explicó que, pese a los esfuerzos de coordinación y gestión, las condiciones actuales de los embalses impiden garantizar el suministro para esas zonas, mientras que el Distrito 026 sí contará con el volumen necesario.

Quiroga afirmó que el estado mantiene un nivel alto de almacenamiento en las presas que abastecen las zonas centro y sur de la entidad, pero la situación es menos favorable para el norte.

En el caso del DR 025, afectará directamente una superficie de 202 mil hectáreas y a 15 mil 148 usuarios, abarcando los municipios de Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, y Reynosa, misma que de abastece de las presas La Amistad y Falcón.

En esa superficie se siembran 123 mil hectáreas de sorgo; 69 mil de maíz; tre mil 400 de okra, y cinco mil de algodón, soys, hortalizas, pastos y otros granos.

El secretario detalló que mientras el Distrito 026 operará de forma normal, "el distrito de riego 025, en las condiciones actuales, no va a tener agua para riego" y que el 050 Acuña-Falcón "tampoco tendrá agua", y que no se prevén mejoras a corto plazo.

Mientras que el DR 050 comprende los municipios de Nuevo Laredo y Guerrero, con una superficie de seis mil 700 hectáreas, principalmente de pastos, sorgo, avena, forraje y nogal. Este embalse toma agua de la presa Internacional Falcón.

Sobre la posibilidad de aplicar medidas adicionales, el funcionario descartó que exista alguna respuesta inmediata para revertir el déficit de agua.

Al ser cuestionado sobre si habrá esquemas más restrictivos, solo comentó que se trata de un escenario difícil en el que las alternativas son muy limitadas.

Reiteró que, cuando no hay agua disponible, se cae en un "círculo vicioso", ya que "Estados Unidos insiste en que le paguen el agua y no hay ahorita volúmenes de agua disponibles".

Añadió que la pregunta sobre "de dónde podemos sacar agua" no tiene espacio para soluciones "milagro", porque la única solución es la lluvia.

Sobre el pago de agua a Estados Unidos, dijo que lo ideal es "no moverle a la letra del tratado internacional de 1944", ya que ese documento establece con claridad que, cuando un país no completa el volumen en un ciclo, "este se repondrá en el ciclo siguiente".

Recalcó que lo que buscan es que "se respete la letra del tratado" para evitar afectaciones adicionales.