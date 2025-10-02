Construirán central de sentencias en el estado

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, informó que los nuevos magistrados y magistradas que integran el renovado Poder Judicial percibirán un salario tope de 136 mil pesos mensuales, el mismo que recibe el gobernador del estado, y anunció la creación de una central de sentencias para atender el rezago en los tribunales.

En entrevista, luego de celebrar la primera sesión del Pleno del STJ explicó que los integrantes del Poder Judicial estarán obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales a más tardar la primera semañan de noviembre bajo el esquema de "3 de 3", lo que permitirá evaluar la evolución de su patromio y detectar inconsistencias.

"Hay un periodo, a partir de que se concluye la gestión, hay un periodo de un mes para presentar sus declaraciones patrimoniales finales. Este mismo plazo para que quienes ingresan al Poder Judicial presentemos nuestra declaración patrimonial", explicó.

Señaló que el órgano encargado de revisar las declaraciones patrimoniales de los 128 jueces y 19 magistrados estará a cargo de la Contraloría del Poder Judicial, la cual dará vista al Tribunal de Disciplina Judicial en caso de encontrar anomalías.

Al precisar los ingresos, Contreras López subrayó que nadie podrá ganar más que el gobernador y que las prestaciones también serán consideradas como parte del monto salarial.

"136 mil pesos es el salario que percibe el gobernador. Y a partir de ello es que se van a reducir todos aquellos ingresos que correspondan a otros servidores públicos y que excedan este tope", dijo.

Dentro de esas prestaciones debe contemplarse el uso de teléfonos celulares y otros accesorios, que a pesar de no estar contempladas como bonos o compensaciones, se refleja como un gasto a cargo del erario en beneficio de los juzgadores.

Tania Gisela reconoció que existe un rezago en la etapa de sentencias que impacta directamente en la percepción ciudadana de una justicia tardía, por lo que se tiene contemplado crear una Central de Sentencias.

"Tenemos una propuesta a partir de esta nueva etapa en la que hemos identificado el rezago. No tenemos un número preciso, vamos entrando, hacemos el diagnóstico, pero sí tenemos un reclamo legítimo. Y creo que se vale más que la propia estadística, el reclamo de la ciudadanía de una justicia tardía", expuso.

En ese sentido, detalló que esa Central estará conformada por personal especializado para elaborar proyectos que después serán evaluados por los jueces y magistrados.

"Proponemos la creación de una central de sentencias. ¿Qué será esto? La contratación de personal que se dedique, calificado por supuesto, certificado, ya con experiencia en actividades jurisdiccionales, que se dedique exclusivamente a hacer los proyectos de sentencia que luego serán puestos a consideración de cada juzgado", indicó.

Al ser cuestionada sobre la situación financiera, Contreras López explicó que la liquidación de los fideicomisos del Poder Judicial permitió contar con recursos para cubrir tanto liquidaciones como nuevas áreas creadas tras la reforma.

"Recordemos que la reforma judicial estableció la liquidación de fideicomisos. A partir de estos fideicomisos, de la liquidación de estos, es que se ha podido redistribuir ese recurso entre las liquidaciones de los jueces que decidieron ya no participar o que participando no resultaron electos, pero también de este recurso se va a tomar lo concerniente para el incremento de las áreas que también a partir de la reforma, como el nuevo órgano de administración judicial, se incrementa", explicó.



