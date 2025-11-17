Hombre recibe sentencia por extorsión en Ciudad Victoria; estará en casa por condición psiquiátrica

Se dictó una sentencia de 5 años y 6 meses de prisión contra Juan Carlos "H" por el delito de extorsión agravada, sin embargo no irá a la cárcel y estará bajo resguardo en su domicilio debido a una condición psiquiátrica que tiene, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

El fallo fue emitido por un juez, luego de que el representante social acreditó la participación del hoy sentenciado en hechos ocurridos el 6 de enero de 2021 en Ciudad Victoria. La resolución señala que Juan Carlos "H" deberá residir en su domicilio bajo supervisión de una persona de su confianza.

¿Cuál es la reacción de las autoridades?

Asimismo, con base en un dictamen en psiquiatría que acreditó su condición de persona inimputable, se ordenó que el Estado proporcione el tratamiento terapéutico correspondiente, conforme a lo establecido en los artículos 194 y 195 de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones, como una medida curativa.

¿Qué implica la sentencia para la víctima?

En materia de justicia para la víctima, la autoridad judicial también condenó a la reparación integral del daño.