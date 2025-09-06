Aplaza Fiscalía sentencia de ex titular de educación

La audiencia de individualización de pena y reparación del daño en el proceso contra el exsecretario de Educación, Mario Gómez Monroy, fue aplazada luego de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera más tiempo para preparar sus alegatos de clausura.

La diligencia inició este viernes a las 14:30 horas en la sala F del Centro de Justicia Penal, bajo la conducción de la jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas. Gómez Monroy acudió acompañado por tres defensores.

Durante la sesión, el agente del Ministerio Público desistió de las pruebas pendientes, entre ellas la comparecencia de la exsecretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor, y planteó la suspensión para reorganizar su argumentación final.

La defensa del exfuncionario se opuso a la petición, al señalar que su cliente atraviesa un deterioro en su estado de salud y busca que el juicio concluya lo antes posible. Sin embargo, la jueza accedió a reprogramar la audiencia para el 9 de septiembre a las 12:30 horas, también en la sala F.

En respuesta, los abogados de Gómez Monroy renunciaron a presentar más pruebas y solicitaron que, en atención a la condición médica de su representado, la próxima audiencia se lleve a cabo de forma híbrida, con la participación del acusado a través de medios electrónicos.

El exsecretario enfrenta acusaciones por ejercicio ilícito del servicio público y peculado por un monto superior a los ocho millones de pesos, derivado de un contrato celebrado con Metlife México S.A. de C.V. cuando fungía como subsecretario de Administración en la SET, cargo en el que no tenía facultades para firmar dicho convenio.