Dictan 42 años de prisión a Gustavo "M" por feminicidio en Ciudad Victoria

Se dictó sentencia condenatoria de 42 años y 6 meses de prisión contra Gustavo "M", por el delito de feminicidio, cometido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, hace siete años.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que un Tribunal de Juicio Oral emitió la condena tras valorar las pruebas presentadas por el representante social, que acreditaron la responsabilidad del hoy sentenciado en los hechos ocurridos el 25 de septiembre de 2018, en las márgenes del río San Marcos, a la altura de la colonia San Marcos.

El juez de Enjuiciamiento impuso una multa de 50 mil 365 pesos y ordenó el pago de 117 mil 669.55 pesos por concepto de reparación del daño. También decretó la suspensión de los derechos civiles y políticos.