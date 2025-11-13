Condenan a hombre a 17 años de prisión por extorsión en El Mante

Por extorsión y narcomenudeo, se dictó una sentencia de 17 años y 6 meses de prisión contra José Ángel "M", delitos ocurridos en El Mante, Tamaulipas, informó la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Un Tribunal Unitario de Enjuiciamiento emitió la condena, después de que la representación social acreditó la responsabilidad del hoy sentenciado, en los hechos suscitados el 14 de mayo de 2023, cuando mediante violencia moral y amenazas, obligó a la víctima a entregarle dinero de manera quincenal.

Posteriormente, el acusado fue detenido y, durante la inspección, se le aseguró dinero en efectivo, así como dosis de marihuana y metanfetamina.

La dependencia informó que, tras el proceso, el agente del Ministerio Público obtuvo la sentencia por los delitos de Extorsión Agravada y Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, en la vertiente de posesión simple de narcótico. Además, se le impuso un pago de 28 mil, 624.42 pesos, por concepto de multa.