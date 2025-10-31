Senado busca tres magistrados electorales para Tamaulipas

El Senado de la República repondrá tres magistraturas vacantes en el Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam). La convocatoria ya está en marcha y en noviembre próximo determinarán quiénes ocupan las vacantes que se originaron por distintas causas: renuncias, cambios de cargo y hasta una remoción relacionada con proceso penal.

Las plazas que hay actualmente en el Trieltam corresponden a los espacios de la magistrada Marcia Garza Robles quien dejó el cargo en 2021 para integrarse como consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), pero el Senado no realizó el relevo correspondiente, lo que derivó en que el Trieltam designara interinamente, a la secretaria de acuerdos Gloria Graciela Reyna Hagelsieb como magistrada.

Otra vacante es la de la magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas quien termina su encargo de siete años el 13 de noviembre de 2025. Y la tercera vacante es de Edgar Danés Rojas quien enfrenta un proceso penal y fue separado de su cargo el 22 de noviembre de 2024.

¿Cuál es el proceso de selección?

El proceso contempla que la recepción de aspirantes es del 27 al 31 de octubre; el 3 de noviembre la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado verificará que los aspirantes cumplan con los requisitos.

Luego la Comisión de Justicia del Senado evaluará los perfiles de los aspirantes del 10 al 14 de noviembre, para luego enviar una lista a la Jucopo, el 18 de noviembre, la lista de quienes cumplen.

¿Cómo se realizará la designación?

La designación de los nuevos magistrados deberá realizarse por mayoría calificada en el Pleno del Senado. Los nuevos magistrados deberán tomar posesión en noviembre de 2025. Permanecerán en el cargo durante siete años.