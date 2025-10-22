Fortalece UAT la protección digital

Al poner en marcha la Séptima Semana de Ciberseguridad, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, reafirmó el compromiso institucional de fortalecer las estrategias de protección digital y fomentar el uso responsable de las tecnologías emergentes en la comunidad universitaria.

Contexto general

Durante el evento inaugural, celebrado en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria, el rector destacó que la ciberseguridad es una causa humana que trasciende lo técnico, al centrarse en la protección de la información, las ideas y la dignidad de las personas en el entorno digital.

En su mensaje, ante la asistencia de estudiantes, docentes y profesionistas del sector de las tecnologías de la información, señaló que los Derechos Humanos representan el "código fuente" de toda sociedad justa, y subrayó que educar en ciberseguridad implica también formar en ética, responsabilidad y conciencia social.

Reacción de los involucrados

El rector recordó que la UAT ha sido pionera en el uso de tecnologías educativas desde los años noventa; y que la experiencia adquirida durante la pandemia fortaleció su modelo académico digital. Puntualizó que la tecnología debe servir a la vida y no reemplazarla, y que la verdadera innovación radica en su uso ético y solidario. Finalmente, exhortó al estudiantado a utilizar el conocimiento y las herramientas digitales para construir, inspirar y transformar.