Trece municipios de Tamaulipas en rojo por escasez de agua

Trece municipios de Tamaulipas se mantienen en rojo en el semáforo del agua durante diciembre; son principalmente las ciudades de la frontera norte las que se mantienen con sequía debido a la falta de lluvias y bajo nivel de presas.

Fue durante la Vigésima Tercera Reunión del Comité de Seguimiento y Evaluación del Semáforo del Cuidado del Agua en Tamaulipas donde se presentó cómo se encuentran los municipios durante diciembre, en el último mes del 2025.

La sesión fue encabezada por el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social del Gobierno de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez. Durante el encuentro se presentó la actualización del semáforo del cuidado del agua, así como el balance hidráulico que refleja la disponibilidad actual del recurso en los 43 municipios de la entidad.

También se analizaron las condiciones por cuencas y los efectos de sequía que persisten en diversas regiones del estado, aprobándose los nuevos colores del semáforo para cada municipio, según su situación hídrica actual.

Asimismo, se revisaron los avances, retos y acciones que se llevan a cabo para fortalecer el abastecimiento y mejorar la infraestructura hídrica.

¿Qué municipios están en rojo en el semáforo del agua?

De acuerdo con el reporte oficial, el estado presenta una distribución variada, reflejando las diferencias en la disponibilidad del recurso entre las distintas regiones.









Municipios en verde

Un total de 14 municipios se encuentran en color verde, lo que indica condiciones favorables en el abasto. Se trata de Aldama, Altamira, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, Hidalgo, Jaumave, Llera, Mainero, El Mante, Palmillas, Soto la Marina, Tampico y Xicoténcatl.









Municipios en amarillo

En situación intermedia se ubican 16 municipios, donde es necesario mantener medidas de uso responsable del agua. Estos son: Abasolo, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Jiménez, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, San Carlos, San Fernando y Villagrán.









Municipios en rojo

La alerta se concentra en 13 municipios clasificados en color rojo, debido a la baja disponibilidad del recurso. Entre los más afectados están los que conforman la frontera norte: Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa y Río Bravo, además de San Nicolás, Tula, Valle Hermoso y Ciudad Victoria.









Llamado a fortalecer el uso responsable

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reforzar el uso racional del agua, especialmente en las zonas marcadas en rojo, donde la escasez afecta directamente el suministro y podría derivar en medidas más estrictas de control.

Esta actualización del semáforo permite a los habitantes identificar la situación de su municipio y adoptar prácticas que contribuyan a la preservación del recurso hídrico en la entidad.









En la sesión, también estuvo el presidente municipal de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, y contó con la participación de los gerentes de los organismos operadores de agua del estado.



