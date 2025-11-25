Eligen a seis finalistas para la Fiscalía General

El Congreso local depuró la lista de 39 aspirantes al cargo de Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, al elegir la lista de los seis finalistas que será presentada al gobernador Américo Villarreal Anaya.

En sesión, el Pleno aprobó el dictámen, y se sometió a votación de las dos ternas de mujeres y hombres, resultando favorecidos Irene Josefina Rivera Vázquez, Marisol Ivette Borja Lara y Eréndira Yesenia Saldaña Narváez, en el bloque de mujeres; y la conformada por Jesús Eduardo Govea Orozco, Jesús Gilberto Alarcón Benavides, y César Alejandro Ávalos González.

Los legisladores revisaron los expedientes de cada aspirante, su trayectoria en materia jurídica y de procuración de justicia, así como el cumplimiento estricto de los requisitos fijados en la convocatoria emitida por el Poder Legislativo, según lo establecido por el artículo 125 de la Constitución local. En esta etapa, el Congreso destacó que el análisis de perfiles consideró experiencia profesional, antecedentes laborales, desempeño previo en áreas vinculadas al derecho penal y la autonomía institucional.

Irene Josefina Rivera Vázquez fue una de las cuatro finalistas para el cargo de fiscal anticorrupción, tiene licenciatura en Derecho por la UAT, y cuenta con cursos y diplomados, tales como "Curso de Actualización para Agentes del Ministerio Público", "Curso Básico de Criminalística", "Destreza de Litigio Oral" y un diplomado sobre juicios orales.

En su trayectoria profesional se ha desempeñado como "Oficial Secretario Adscrita a la Agencia del Ministerio Público" en varios municipios de Tamaulipas, como agente del Ministerio Público y como abogada postulante en materias penal, familiar, civil y mercantil.

Mientras que Jesús Eduardo Govea Orozco es el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Tamaulipas. Es Licenciado en Derecho por la UAT, tiene Maestría en Derecho por la Universidad Tecnológica de México.

Trabajó en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, donde ocupó varios cargos, tales como Agente del Ministerio Público, Subdirector de Averiguaciones Previas y Director para la Implementación de la Reforma Penal.

Antes de asumir como fiscal anticorrupción, fue Vicefiscal Especializado en Investigación de Hechos en Materia de Corrupción. Eréndira Yesenia Saldaña Narváez cuenta con una Licenciatura en Derecho por la UAT, y cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito penal.

Marisol Ivette Borja Lara tiene una carrera ministerial, con más de 20 años de trayectoria en la Fiscalía General y actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía de delitos de alto impacto. Tiene una maestría en el sistema procesal penal oral y un grado de doctora en anticorrupción.

Con las ternas ya definidas, el gobernador deberá turnar al Congreso la lista final de tres aspirantes, quienes serán citados a entrevistas públicas para profundizar en su visión institucional, plan de trabajo y estrategias para la consolidación de una fiscalía autónoma y más efectiva.