Aseguran 15 kilos de pirotecnia ilegal en Ciudad Victoria

Elementos de la Guardia Estatal y de Protección Civil de Ciudad Victoria aseguraron 15 kilos de pirotecnia que se vendía de manera ilegal en puestos en la zona centro.

Como parte de un operativo preventivo, los elementos hicieron revisiones y sobre la calle Miguel Hidalgo detectaron puestos ambulantes que ofrecían pirotecnia sin los permisos ni las medidas de seguridad requeridas, lo que representaba un riesgo para la población.

El material asegurado fue trasladado a las instalaciones de Protección Civil y Bomberos Municipal, donde quedó bajo resguardo para su disposición conforme a la normatividad vigente.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas señala que este tipo de operativos buscan prevenir accidentes e incidentes durante la temporada decembrina, cuando aumenta el uso de pirotecnia. Ante cualquier emergencia, la dependencia pide a la población llamar al 911.