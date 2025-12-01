Pedirán a municipios invertir en seguridad

Los alcaldes de Tamaulipas se han quedado en la "comodidad" se sacarle la vuelta al combate a la delincuencia, bajo el argumento que es responsabilidad del Estado y la Federación, aseveró el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso local, Marco Antonio Gallegos Galván.

Hizo un llamado a los municipios para que asuman su responsabilidad en materia de seguridad pública y gestionen recursos que les permitan fortalecer o crear sus propias corporaciones policiacas.

El legislador recordó que la Constitución otorga a los ayuntamientos la obligación de participar en las tareas de seguridad, pero reconoció que en muchos casos se ha optado por delegar esa función a otras instancias.

"La Constitución les obliga a hacerse cargo de la seguridad y en algunos casos ha sido muy cómodo, por decirlo de alguna forma, decir, no, pues le toca al Estado, le toca a la Federación, pero no, también le toca a los municipios", señaló.

Gallegos puntualizó que cualquier incremento presupuestal para seguridad debe partir primero de la decisión de los propios ayuntamientos de gestionar el recurso, presentar proyectos y mejorar los servicios públicos.

"Primero tendrían que ellos solicitar, ¿verdad?", expresó ante cuestionamientos sobre si desde el Congreso se impulsaría un aumento de recursos para los municipios, insistiendo que son los alcaldes quienes deben dar el primer paso.

"Yo le he dicho varias veces, ese tema es importante, yo le he comentado varias veces, se necesita también que los alcaldes tomen esa responsabilidad".

El diputado enfatizó que la creación o fortalecimiento de policías municipales no debe posponerse más.

Explicó que, si los Ayuntamientos deciden avanzar en ese objetivo, deberán gestionar recursos federales o estatales.

OBLIGACIÓN POR LA LEY

Cabe recordar que dentro de la estrategia nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es el fortalecimiento de las policías estatales y municipales.

Al ser cuestionado sobre si este punto se revisará durante el análisis del presupuesto estatal, el diputado insistió en que corresponde a los ayuntamientos presentar sus solicitudes.

Gallegos consideró que dar ese paso no solo contribuiría a la operatividad de sus territorios, sino también a mejorar la percepción social.

"Sería muy importante que los municipios analicen esa parte porque yo creo que le ayudaría mucho a la percepción de seguridad de sus localidades", sostuvo.



