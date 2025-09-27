Refuerzan seguridad en pozos petroleros

La inseguridad en zonas petroleras del norte y sur de Tamaulipas ha obligado a reforzar la vigilancia en corredores y áreas de exploración de hidrocarburos.

El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, reconoció que la presencia de grupos delictivos ha impactado de manera directa en los planes de exploración y extracción de empresas privadas que operan bajo contratos con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

"Ha habido un impacto directamente en los planes de exploración y extracción de hidrocarburos, por lo que se ha buscado aumentar la presencia de fuerzas del orden", admitió el funcionario estatal al ser cuestionado sobre las condiciones que enfrentan las compañías con presencia en Tamaulipas.

Se han tomado medidas de seguridad adicionales, mediante un esquema que incluye las estaciones seguras en carreteras, de esta manera los corredores principales del estado se encuentren seguros". Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético

El titular de Energía detalló que firmas como Jaguar y 5AM denunciaron la presencia de grupos delictivos en áreas de trabajo, tanto en el norte como en el sur del estado, lo que ha derivado en amenazas, restricciones de acceso y modificaciones en los cronogramas de perforación.

"Jaguar y 5AM, empresas operadoras, informaron que, entre 2020 y 2022, enfrentaron amenazas y restricciones para ingresar a los pozos, lo que obligó a modificar cronogramas de perforación y explotación", recordó Ángel Jiménez.

Uno de los casos más notorios se dio en el contrato CNH-R02-L02-A7.BG/201, correspondiente a la segunda licitación de la Ronda 2, que abarca la cuenca de Burgos en los municipios de Matamoros y Valle Hermoso.

En esa región, el pozo "Dieciocho de Marzo-36DEL" enfrentó retrasos porque los hechos delictivos limitaron el acceso del personal especializado a realizar las labores necesarias para extraer recursos. Por lo que se tomó la desición de restringir los horarios para reducir el riesgo de los trabajadores.

Ante este escenario, el gobierno estatal puso en marcha medidas adicionales de protección de vigilancia mediante un esquema que incluye las estaciones seguras en carreteras, con el fin de garantizar el tránsito en los corredores principales y acompañar las operaciones energéticas.

Con estas acciones, se busca generar confianza en las compañías que trabajan en la entidad, y evitar más retrasos en los compromisos adquiridos con la CNH y el Gobierno de México.

La cuenca de Burgos, que se extiende por municipios de Tamaulipas y es considerada una de las más importantes para la producción de gas natural en tierra, concentra proyectos con potencial millonario.

Sin embargo, la inseguridad ha generado una cadena de retrasos que amenaza la continuidad de inversiones y la entrada de nuevos capitales.

"Los retrasos en proyectos significan también demoras en compromisos adquiridos con el gobierno federal y la Comisión Nacional de Hidrocarburos", concluyó.



