Segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria quedaría a principios del 2027

La segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria quedaría concluida a principios del 2027, informó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conferencia matutina de este miércoles.

Durante la conferencia, la Presidenta recibió una pregunta sobre cuándo estaría lista la obra de la segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria, con la cual se busca garantizar el abasto de agua para la zona centro del estado.

"Hasta principios del ´27. Es una obra muy larga y tiene su complejidad... El gobernador Américo Villarreal es un muy buen gobernador, muy dedicado al pueblo de Tamaulipas. Él tiene varios proyectos para poder garantizar el agua en Tamaulipas, tanto para consumo humano como para recuperar la agricultura, incluso ha hecho sustitución de cultivos y algunos otros temas, y estamos trabajando con él. Por lo pronto, es esta línea, que es muy importante para Ciudad Victoria. Y vamos a seguir trabajando, y esperemos incluso acabar antes, si se puede".

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, indicó que el avance es del 30 por ciento en los tramos 1 y dos.

"Nuestra presidenta habló del Acueducto Guadalupe Victoria y reafirmó el respaldo del Gobierno de México a este gran proyecto. Me llena de orgullo decirles que la segunda línea avanza con fuerza: el Tramo I y el Tramo II superan el 30% de avance. Seguiremos trabajando de la mano con la Presidenta y con el plan hídrico nacional para garantizar agua suficiente y digna para las familias de Ciudad Victoria".