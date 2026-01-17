Con becas, buscan generar especialistas petroleros

La Secretaría de Desarrollo Energético en Tamaulipas busca la generación de adeptos en el ramo petroquímico, es por ello que anunció un programa de becas universitario aplicable a toda la entidad.

¿Qué beneficios ofrece el programa de becas?

Walter Julián Ángel Jiménez, titular de la dependencia, mencionó que con esto se va a fortalecer la formación académica y el desarrollo de capacidades profesionales en los estudiantes.

"Estamos buscando otorgar, en periodos consecutivos, más de 100 becas anuales, con la meta de transitar a esquemas semestrales, para generar una cadena de valor más sólida que fortalezca estos programas y contribuya al futuro laboral de las y los estudiantes", señaló.

Dijo que se trabaja en conjunto con una agrupación para el otorgamiento de estos apoyos, lo cual vendrá a mejorar su preparación en las aulas, además de poder conectarlos con el sector productivo.

Acciones de la SEDENER para el desarrollo académico

Destacó que este programa está dirigido a estudiantes de carreras afines a la industria petrolera, pertenecientes a instituciones con las que la SEDENER tiene convenios de colaboración firmados, brindando esquemas de formación que buscan responder a las necesidades reales del entorno laboral y fomentar una mayor competitividad entre los jóvenes talentos.