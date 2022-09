PC Tamaulipas reporta saldo positivo por lluvias

El día que llovió más fue del domingo para amanecer lunes; en el caso del municipio de Hidalgo se registraron seis pulgadas.Sí estuvo muy buena el agua en la sierra, y eso escurre". Pedro Granados Ramírez, coordinador estatal de Protección Civil

La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó que tras el paso de las recientes lluvias en gran parte de la entidad no se tuvo conocimiento de zonas afectadas o comunidades incomunicadas, por lo que consideró que éstas habrán de dejar beneficios al sector rural, así como permitirán la recuperación de las distintas presas.

"No nos han reportado mayor cosa, sí la crecida de afluentes o arroyos tributarios del río Purificación, del Corona, del Pilón; en la zona del Barretal me dicen que va crecido el río y ahí habilitaron un refugio – no ha sido ocupado –, pero lo tienen listo; también aquí en Victoria anoche habilitaron el CEDIF 1 por si se ofrecía", reseñó el coordinador estatal, Pedro Granados Ramírez, "Se estuvo haciendo rondines, sacando algunos vehículos varados, quitando basura de las alcantarillas y de los drenes, eso se hizo aquí en la ciudad".

Cabe recordar que Conagua reportó que la red de presas a nivel estado cuenta con un 28 por ciento de almacenaje antes de estas lluvias, para el caso de la presa Vicente Guerrero se hallaba al 19.4 por ciento; no obstante, no será posible medir cuál ha sido el impacto de las lluvias en su nivel, sino hasta dentro de una semana aproximadamente cuando ´escurra´ el agua que se precipitó en la zona serrana el centro del estado.

"Ya teníamos varios años pidiendo que hubiera lluvia normal o en promedio, y es lo que estamos teniendo; creo que hoy es el último día que tenemos – con lluvia – de este temporal que empezó desde el sábado y ya ahora se disminuye". Será la Comisión Nacional del Agua que estará informando en los próximos días cuál fue el total de lluvia percibida en la entidad, "El día que llovió más fue del domingo para amanecer lunes; en el caso del municipio de Hidalgo se registraron seis pulgadas. Sí estuvo muy buena el agua en la sierra, y eso escurre. Acá en Victoria fueron dos pulgadas, ayer, a lo mejor, una y media".

Granados Ramírez hizo un llamado a la población para que, en caso de lluvias como las de los últimos días, eviten cruzar ríos, arroyos o vados inundados, puesto que las corrientes de agua pueden arrastrar los vehículos, ocasionando alguna situación de riesgo para ésta, "Antier – lunes – en la mañana supimos que algunos vados en arroyos en la zona de Hidalgo, por el Chorrito, y durante varias horas no pudieron pasar, pero una vez que bajó la corrida de agua ya hubo paso otra vez".