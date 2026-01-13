Retira Seguridad Pública más de 350 cámaras patito

El mañana/ staff.- Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas ha desarticulado redes de vigilancia civil, las cuales se encuentran en diversos puntos de la entidad, dejando fuera de operación un promedio de 370 equipos instalados en la vía pública.

El equipo opera de manera artesanal en las calles

Lo anterior fue dado a conocer por Carlos Arturo Pancardo Escudero, titular de la dependencia, quien indicó que esto forma parte de las acciones para reforzar la presencia de elementos de seguridad, quienes con el apoyo de equipo de videovigilancia inhiben el actuar de los delincuentes.

Dijo que aunado a estas revisiones y retiro, se están colocando equipos oficiales en diversos municipios de Tamaulipas, con el fin de aumentar el número de cámaras oficiales del Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5).

Era ubicado en postes públicos pertenecientes a empresas particulares

Mencionó que se tiene previsto la instalación de 150 cámaras más, las cuales serán distribuidas en los 43 municipios con el fin de reforzar las acciones de monitoreo y vigilancia.

Pancardo Escudero refirió que los elementos de la Guardia Estatal tienen la orden de quitar todos los equipos de videovigilancia que se encuentren instalados de manera irregular en la vía pública.

Además recalcó que los efectivos deben identificar que no pertenezcan a domicilios en donde las familias los hayan colocado para prevenir delitos patrimoniales.

Los elementos tienen la indicación de retirarlos