Capacitan a "contralores sociales" en Tamaulipas

Con el fin de que cuenten con las herramientas necesarias para vigilar eficazmente el manejo de los recursos públicos, un promedio de 598 personas fueron capacitadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en conjunto con la Dirección de Auditoría a Obra Pública.

Acciones de la autoridad en capacitación de contraloría social

Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la Secretaría Anticorrupción, mencionó que los beneficiados son integrantes de los Comités de Contraloría Social que se tienen en 34 municipios de la entidad, quienes se encargan de evaluar las obras y acciones de beneficio social, con el fin de que impere la legalidad y transparencia.

Reconoció que para cumplir con esta cifra, durante el año pasado se tuvo la participación en al menos ocho programas federales, entre los que destaca el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) y el Programa de Agua Potable Drenaje y Saneamiento (PROAGUA), en donde se enalteció el actuar de estos organismos sociales para la correcta aplicación de recursos.

Impacto de las capacitaciones en la comunidad

Pedraza Melo dijo que en total se llevaron 33 capacitaciones que lograron la integración de 35 comités de Contraloría Social, dando un padrón de 598 personas con conocimientos encaminados a la transparencia y empoderamiento ciudadano.

Señaló que esto forma parte de las acciones que se establecieron en el Eje Transversal Combate a la Corrupción del Programa Estatal de Desarrollo 2023 – 2028 que implementó el gobernador Américo Villarreal Anaya.