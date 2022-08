La meta: cambiar a Tamaulipas; asume Yuriria Iturbe dirigencia

El nuevo Consejo fue presentado por el secretario de Comunicación y Difusión de Morena, Diego Hernández Gutiérrez, en conferencia de prensa, quien aseguró que fueron designados por unanimidad de votos.

Se designó a Rómulo Pérez Sánchez, como presidente del Consejo Estatal; a Marcos Zuviri Rivera en la Secretaría General, Sergio Julián Martínez Huerta en la Secretaría de Organización, a Nadia Ethel Álvarez Espino en la Secretaría de Finanzas, a Lucero Deosdady Martínez López en la Secretaría de Capacitación y Formación Política.

Así como a César Eduardo Luna González en la de Comunicación, a Valentina Cota Victoria en la Secretaria de Mujeres, Mauricio Gattás Cano en la Secretaría de Jóvenes, Nubia Lizeth Almaguer en la Secretaría de Producción y Trabajo, y a Sandra Muñoz Pecina en la de Derechos Humanos. Estas últimas tres secretarías se abrieron a petición de los consejeros, por la necesidad de atender estos temas en la entidad.

"Es un gran mensaje de unidad que requiere nuestro movimiento para fortalecer el gobierno del doctor Américo Villarreal y que estaremos caminando muy de la mano y respaldando las políticas de la Cuarta Transformación".

En la conferencia de prensa y al entrevistar al diputado local Juan Vital Román y el delegado Lucio Ernesto Palacios Cordero, aseguraron que no hubo ´dedazo´ a la hora de designar a la presidenta y el presidente del Consejo de Morena, al ser ambos de Ciudad Victoria.

Sin embargo, la noche anterior a la elección, los consejeros se reunieron en un hotel al norte de la ciudad, en la que se presume de dio la indicación de votar por quienes fueron elegidos como funcionarios del Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas.

Al ser cuestionada al respecto, Yuriria Iturbe señaló que no tuvo un "padrino" o "madrina" que la hizo llegar a la presidencia de Morena, y fue su trabajo de territorio lo que le permitió llegar a esa cartera, a pesar de filtrarse que sería de un grupo de la frontera de donde se elegiría a la presidenta.

"No participé yo en los acuerdos de estira y afloja, no sé, desconozco quién sacó mi propuesta, quién sacó mi nombre; de verdad, yo siempre digo, sobre esto terrenal está otro arriba y no puedo negar que por allá metieron mano, pero más arriba de lo terrenal. No pertenezco a un grupo político ni centro, ni sur ni nada, sólo trabajo limpio, sin ambiciones".

SANA DISTANCIA CON AMÉRICO