Terminan descuentos a morosos del predial

Cd. Victoria, Tam.- La tesorería municipal invitó a los contribuyentes para que aprovechen el programa de descuento a recargos en el impuesto predial, el cual concluye el 31 de agosto próximo, ya que aún no se cuenta con una extensión por parte del cabildo para llevar esta campaña para los meses de septiembre en adelante.

"La recaudación se ha incrementado con respecto al mismo mes del año pasado en más de 800 mil pesos al día de hoy; hemos tenido una buena participación por parte de la ciudadanía, sigue dándonos la confianza y esperamos de la misma manera seguirla ganando", dijo el tesorero Luis Carlos Cisneros Gómez, "Llevamos más de 118 millones de pesos cobrados, que implica alrededor de 22 millones de pesos comparados con el año pasado; es en general en lo que son impuestos, derechos, todo lo que se cobra aquí en el municipio".

El tesorero victorense apuntó que todo lo que ingresa a las arcas municipales va dirigido para la prestación de servicios públicos como recolección de basura, pavimentación, alumbrado, parques y jardines, entre otros. Por otro lado, mencionó que a partir del primero de mayo han sido entregados entre 600 y mil notificaciones a contribuyentes morosos para que aprovechen este programa y ponerse al corriente con sus obligaciones fiscales.

PLAZO

"Que no se confíe de que en septiembre o en octubre vuelven a lanzar el descuento, ahorita hay que aprovechar lo que tenemos hasta el 31 de agosto es la condonación al cien por ciento del recargo", insistió Cisneros Gómez, "lo que se recaude es un peso que no teníamos, sí se ha acercado la gente, ha tenido buena aceptación, es gente que no sabía que todavía tenía ese predio a su nombre y también se han actualizado – que también es bueno para ellos – para no dejar problemas legales".

Finalmente recordó que hasta el momento han sido entregados alrededor de 200 mil pesos en seis incendios domésticos los cuales contaban con cobertura del programa de Seguro Patrimonial, el cual fue proporcionado de manera gratuita con el pago puntual del impuesto Predial entre los meses de enero y abril siendo el monto más alto de 54 mil pesos, "este programa también tiene beneficio por robo a casa-habitación pero hasta el momento no se ha presentado ningún caso por esto".