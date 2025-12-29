Carreteras se tiñen de sangre

Del 28 de noviembre al 28 de este mes de diciembre se registraron 88 accidentes automovilísticos que dejaron como saldo fatídico 17 personas fallecidas y 68 lesionadas algunas de ellas de gravedad.

Lo anterior fue dado a conocer este domingo a través de un comunicado la Secretaria de Seguridad Pública de Tamaulipas; exhortando a los automovilistas a extremar precauciones al conducir en las carreteras federales y estatales durante festejos decembrinos y de fin de año.

A través de la Red de Estaciones Seguras que se tienen estratégicamente distribuidas en las carreteras federales de la entidad, el personal de la Guardia Estatal, ha brindado las 24 horas los siete dias de la semana asistencia a cientos de paisanos.

También connacionales y automovilistas que han sufrido desperfectos en sus unidades o que han participado en accidentes automovilísticos con saldos fatídicos.

Las autoridades de la Secretaria de Seguridad Pública de Tamaulipas, que, durante el periodo comprendido del 28 de noviembre al 28 de diciembre de 2025, el número de personas lesionadas presentó un incremento considerable, derivado de un accidente reciente de un autobús de pasajeros en el kilómetro 92 de la Carretera Zaragoza, en el que se reportaron 36 personas heridas.

Ante este escenario las autoridades, exhortaron a los automovilistas respetar los límites de velocidad, hacer uso del cinturón de seguridad, respetar la señalización vial que se encuentra en los acotamientos de las vías de comunicación y las normas de tránsito, así como a revisar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de salir a carretera.

Los elementos de la Guardia Estatal, trabajan de manera coordinada con Tránsito Estatal, quienes se mantienen activos las 24 horas en las carreteras estatales y federales de Tamaulipas; recibiendo el apoyo del personal asignado en las 25 estaciones seguras que están distribuidas de manera estratégica en cada 50 kilómetros.



