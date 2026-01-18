Castigan jueces y magistrados

El Tribunal de Disciplina Judicial Estatal ha impuesto sanciones que van desde amonestaciones y multas, hasta suspensiones temporales del cargo a jueces y magistrados, como parte de los procedimientos derivados de quejas e investigaciones en curso, informó la magistrada presidenta del órgano, Ludivina Aldape Garfias.

En entrevista, la magistrada explicó que actualmente el Tribunal se encuentra en una etapa de evaluación y desahogo de expedientes, proceso que inició formalmente este año; señaló que, además de las carpetas de investigación que siguen su curso legal, uno de los temas prioritarios es precisamente la evaluación del desempeño y la conducta del personal judicial.

La mayoría de los procedimientos son contra las personas juzgadoras, precisó Aldape Garfias.

Detalló que el Tribunal recibió el primero de octubre pasado 153 carpetas activas, a las que se suman alrededor de 90 expedientes adicionales, de los cuales aproximadamente un 20 por ciento ya ha sido resuelto, pese a la transición institucional y a la suspensión de plazos que se registró en meses anteriores, así como al periodo vacacional.

Aclaró que las quejas se concentran principalmente en jueces y magistrados, mientras que una proporción menor involucra a personal administrativo o de apoyo.

Indicó que, en términos generales, las investigaciones derivan de señalamientos por dilación o retraso en las diligencias, aunque subrayó que no se trata de conductas fuera de lo ordinario.

"Finalmente son casos y quejas contra personal del juzgado o personal administrativo y a sus propias personas juzgadoras, en el sentido de retrasos en sus diligencias, pero nada que esté fuera del ordinario", puntualizó.

Aldape Garfias subrayó que el Tribunal de Disciplina actúa bajo procedimientos claramente diferenciados, por ejemplo, cuando se detecta una irregularidad administrativa, corresponde al órgano de administración realizar cambios o reascripciones; en cambio, cuando existe una queja formal, el caso sigue un proceso legal con etapas definidas dentro del Tribunal.

"En el caso del Tribunal es otro procedimiento, porque deriva de una queja y esa queja tiene un curso legal, sus etapas, se va desahogando y conforme se vayan desahogando es cuando tenemos la determinación de las sanciones, si son graves o no graves", explicó.

Sobre las resoluciones emitidas hasta ahora, indicó que la mayor parte de las quejas han resultado improcedentes, auque también existen determinaciones definitivas en las que se acreditó responsabilidad, tanto en faltas graves como no graves.

Entre las medidas aplicadas se incluyen amonestaciones, multas y suspensiones temporales del empleo, así como medidas cautelares.

Precisó que las resoluciones pueden ser impugnadas por las personas sancionadas y que existen recursos previstos dentro del propio proceso legal, en estos casos, la segunda instancia es el Pleno del Tribunal de Disciplina, el cual revisa y resuelve las inconformidades.

Hasta el momento, dijo, no se han presentado impugnaciones contra las resoluciones definitivas emitidas.

LOS CASOS

153 carpetas activas recibidas al 1 de octubre.

90 expedientes adicionales en trámite.

240 asuntos bajo revisión total.

20% de expedientes ya resueltos.

3 tipos de sanciones aplicadas: amonestaciones, multas y suspensiones temporales.