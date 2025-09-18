Arrancan la limpieza en el acceso norte

El Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa Verónica Aguirre, inició la primera etapa de trabajos de limpieza en el acceso norte de la ciudad, con la finalidad de embellecer esta importante arteria y mejorar la seguridad de los conductores.

El departamento de Obras Públicas, a través de Servicios Generales, comenzó con el retiro de árboles y maleza de gran tamaño que se encontraba a los lados de la carretera. En una segunda etapa, se utilizará maquinaria especializada para reforzar la limpieza y lograr el despeje total de la zona.

El secretario de Obras Públicas, Ing. Jesús M. Hernández, informó que, por instrucciones de la presidenta municipal, las labores se desarrollarán desde la entrada principal, donde recientemente se colocó la nomenclatura "Bienvenidos a San Fernando", hasta el entronque de la carretera conocida como La Noventa.