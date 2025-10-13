Dos escuelas de Reynosa y Tampico con alta cifra de alumnos con virus "boca-pie-mano"

En dos escuelas ubicadas en Reynosa y Tampico, se tiene un número considerable de casos del virus mano-pie-boca, informó el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García. Apuntó que las escuelas tienen la indicación de aplicar medidas de sanidad para evitar más contagios.

El funcionario estatal dijo que están siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Salud como aplicar las medidas de sanidad y de higiene, y que todo niño que lo presente debe estar siete días en su casa.

“(Salud) nos dice que no es una pandemia, es una enfermedad altamente contagiable. No tenemos ningún brote hasta ahorita, pero estaremos atentos a lo que la Secretaría de Salud nos diga”.

Añadió que hasta el último reporte que tienen es que “hay dos escuelas, una en Reynosa y otra en Tampico con un número de casos considerables, pero esos niños están en su casa y no se han suspendido las clases, no soy la mayoría”.

Sobre este tema del virus Coxsackie, el secretario de Salud del estado, Vicente Joel Hernandez Navarro, dijo que han registrado alrededor de 127 casos.

“Estamos en vigilancia constante, lo que hay que hacer con los niños es estar aislados, en observación. Se han registrado alrededor de 127, 128. No es un virus nuevo, es un virus que se da constantemente. Las escuelas tienen un filtro”.