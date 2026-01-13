Guardia Estatal recibe plática de salud emocional

Para que los elementos conozcan la importancia del autocuidado emocional, el manejo del estrés operativo y la atención a la salud mental como parte del desempeño profesional se llevó a cabo una plática por parte de profesionales de la salud.

Esta actividad tuvo como sede las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública, ubicado en Ciudad Victoria, en donde los agentes recibieron los conocimientos por parte de la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género.

¿Qué aprendieron los policías sobre autocuidado emocional?

Lo anterior, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, en donde la jefa de la Unidad de Psicología, Debhani Esthela Pérez Loredo platicó con los efectivos, encargados de la seguridad de la población la importancia de saber manejar sus emociones y evitar sobrecargas.

Detalles de la plática sobre salud mental en Ciudad Victoria

Señaló que es necesario que los elementos conozcan las herramientas que permiten mantener en óptimas condiciones su salud física y mental, así como las instancias que los ayudan a canalizar todo ello.