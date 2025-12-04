Subirá nuevo salario el poder adquisitivo

El incremento al salario mínimo que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026 tendrá un impacto directo en 790 mil 797 trabajadores de Tamaulipas que actualmente perciben hasta un salario mínimo, de acuerdo con datos del INEGI.

A nivel nacional, el salario mínimo se ubicará en 315.04 pesos diarios, lo que equivale a 9 mil 582.47 pesos mensuales, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte alcanzará los 440.87 pesos diarios, con un ingreso mensual de 13 mil 409.80 pesos.

Este ajuste consolida un aumento acumulado del 154 por ciento en el poder adquisitivo entre 2018 y 2022, según datos del Gobierno de México.

Con este ajuste salarial, el acceso a la canasta básica también se amplía, ya que el poder de compra pasará de 1.8 canastas en 2025 a 2.0 en 2026, mientras que en la frontera norte se mantiene en niveles más altos, con acceso hasta a 2.8 canastas básicas.

Las estadísticas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) establecen que más de 790 mil personas en la entidad se verán beneficiadas con el incremento, al ganar un salario mínimo.

Sin embargo, la distribución de los ingresos refleja un fuerte desequilibrio, ya que también 470 mil reciben entre uno y dos salarios mínimos, y 76 mil entre dos a tres salarios mínimos.

Es decir, casi ocho de cada 10 trabajadores viven con ingresos de hasta dos salarios mínimos, el aumento anunciado no solo marca un ajuste nominal, sino un movimiento con efectos directos en el consumo, la movilidad social y la estabilidad de miles de hogares.

Reynosa, Tampico y los municipios industriales del centro y norte del estado se perfilan como los principales escenarios donde este incremento tendrá mayor impacto, particularmente en los sectores de manufactura, comercio y servicios.

En contraste, apenas siete mil 900 superan los cinco salarios mínimos, y 32 mil ganan entre tres a cinco salarios mínimos, siendo un porcentaje muy bajo si se compara con los cientos de miles de tamaulipecos que deben sobrevivir con 300 pesos diarios.

Estas cifras confirman que la mayoría de la población ocupada en Tamaulipas se mantiene en los rangos salariales más bajos, lo que explica el peso que tendrá el aumento al salario mínimo en la economía cotidiana de miles de hogares.

En la entidad existen 84 mil 744 empleadores, de los cuales 65 mil 401 son hombres y 19 mil 343 mujeres, lo que muestra una marcada brecha de género también en los perfiles empresariales.

En cuanto a los sectores productivos, la mayor concentración de empleo se encuentra en la industria manufacturera (321,459), Comercio (291,745), Restaurantes y hoteles (45,619), Transportes, comunicaciones y almacenamiento (142,437), Servicios profesionales (101,996).

Y los menos en Agricultura y ganadería (72,950), Gobierno (60,727), Electricidad y minería (14,174).

El INEGI establece que Reynosa es uno de los municipios donde la base trabajadora se verá más beneficiada, donde 163 mil 521 personas subsisten con un salario mínimo, lo que convierte a este municipio fronterizo en uno de los mayores concentradores de trabajadores en esa condición.

Además, 187 mil 592 personas laboran jornadas de entre 35 y 48 horas semanales, lo que evidencia una fuerte carga laboral en sectores de bajo ingreso.

En el sur del estado, Tampico también presenta cifras similares con 111 mil 140 personas ganan hasta un salario mínimo, mientras que 190 mil 872 trabajadores cumplen jornadas de entre 35 y 48 horas a la semana, lo que confirma que la precariedad salarial no es exclusiva de la franja fronteriza.

IMPACTO EN CIUDADES

REYNOSA

Población que gana un salario mínimo: 163,521

Trabajan de 35 a 48 horas: 187,592

TAMPICO:

Población que gana hasta un salario mínimo: 111,140

Trabajan de 35 a 48 horas: 190,872

TRABAJADORES POR SECTOR:

Agricultura y ganadería: 72,950

Electricidad y minería: 14,174

Industria manufacturera: 321,459