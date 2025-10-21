Trasladan calderas hacia Matamoros; cierran vía carretera

Este martes se anunció el cierre de la circulación en el Libramiento Naciones Unidas de Ciudad Victoria, derivado del traslado de calderas, unidades con exceso de dimensiones, que se dirigen al municipio de Matamoros.

De acuerdo con autoridades, la ruta prevista inicia en la Carretera Ignacio Zaragoza, a la altura de la gasolinera "Palmas"; posteriormente, ingresarán a Ciudad Victoria, pasando por "El Cuerudo" y el Parque Bicentenario hasta la rotonda que conecta con la Carretera Federal 101 Victoria-Matamoros.

Se prevé que las maniobras tengan una duración aproximada de cuatro horas, por lo cual, personal de la Dirección de Tránsito Estatal le solicita a la ciudadanía tomar precauciones.