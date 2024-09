Celebra gobernador de Tamaulipas a Rondalla del Hospital Norberto Treviño Zapata

Ciudad Victoria, Tam.- El gobernador Américo Villarreal Anaya apadrinó la celebración del 25 aniversario de la rondalla del Hospital General "Dr. Norberto Treviño Zapata", agrupación que impulsó en 1999 cuando fungía como director de dicho centro hospitalario en Ciudad Victoria.

Acompañado por la presidenta del DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal, el gobernador disfrutó del concierto de gala durante dos horas en el teatro "Amalia G. de Castillo Ledón", y recordó los inicios de la rondalla y su participación en los congresos médicos organizados en el Hospital General.

"Lo importante es volver a convivir, juntarnos, vernos y poder rememorar esos momentos (...) en los que podemos exaltar los valores realmente del ser humano", dijo en su mensaje tras ser invitado a subir al escenario a recibir un reconocimiento por su apoyo a la rondalla.

El concierto inició con la participación de siete de los nueve fundadores de la rondalla: Mario Alberto Lauren, Martín Galván Salinas, Sergio González Velázquez, José Luis Jasso, Esteban Castillo López, Víctor Rodríguez Herrera y Martín Rodríguez Alcocer; posteriormente se sumaron otros 13 integrantes.

Bajo la dirección musical del maestro Gerardo Pinsón Domínguez, la rondalla, que ha ganado cinco campeonatos nacionales como la mejor del país y es la única de su género en el sector Salud, deleitó a los asistentes con un amplio repertorio e incluyó la participación de Sebastián Galván en el acordeón, del saxofonista David Mancilla y de integrantes del grupo de danza Tamatán, a cargo de Miguel Olivares.

También se rindió homenaje a integrantes de la rondalla que ya han fallecido: Jorge Castillo, Manuel Olvera, Ramón Terán y Raúl Carrillo.

Como regalo especial por el 25 aniversario de la rondalla, el gobernador Américo Villarreal anunció que todos los integrantes de la agrupación recibirán como obsequio la tradicional cuera tamaulipeca.

"Creo que no sería un regalo de nosotros, no sería un regalo del gobierno, sino de todos los aquí presentes a través de su gobierno, que seguramente no tendrá nadie inconveniente en que le demos a cada uno de ellos una cuera tamaulipeca", expresó ante el aplauso de los presentes.

Para finalizar el concierto y a petición del público, la rondalla interpretó el "Cuerudo Tamaulipeco".

Al concierto también asistió Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de Salud del estado, así como el director del Hospital General, Dr. Guillermo Eduardo Castañeda Gutiérrez, además de directores y funcionarios de las diferentes unidades médicas de esta capital.