Hombre se fuga con motocicleta tras simular compra en Ciudad Victoria

Hombre se fuga con motocicleta tras simular compra en Ciudad VictoriaDetalles confirmados sobre el incidente
Un hombre se hizo pasar por comprador y se fugó con una motocicleta que estaba en venta por una persona en Ciudad Victoria, quien dio aviso a las autoridades. Los hechos ocurrieron en el cruce del bulevar Praxedis Balboa con avenida de la Independencia.
La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas detalló que al C4 se recibió un llamado alertando que un ciudadano había prestado su motocicleta a un supuesto comprador, quien posteriormente se dio a la fuga con rumbo desconocido, dejando abandonada otra unidad en el lugar.
Tras el aviso, el personal de Tránsito Estatal se trasladó al sitio, donde se entrevistaron con la víctima, quien confirmó el robo de su motocicleta y describió al presunto responsable como una persona del sexo masculino, de complexión delgada.
La motocicleta abandonada, marca Italika y color negro, no contaba con número de serie, por lo que se procedió a informar la situación al C4.