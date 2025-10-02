Punto neurálgico de robo de agua es la Zona Sur

El secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, advirtió que la zona sur del estado se ha convertido en un punto neurálgico en el robo y sobreexplotación del agua, por lo que urgió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a iniciar la revisión de concesiones en esta región, particularmente en las cuencas del Guayalejo-Tamesí y Soto La Marina.

Ambas cuencas abarcan los municipios de Jaumave, Victoria, Llera, Palmillas, Ocampo, Xicoténcatl, Gómez Farías, Llera, González, El Mante, Altamira, Tampico y Madero. El funcionario recordó que la federación inició un proceso de revisión a nivel nacional que incluye más de 20 mil concesiones en Tamaulipas, lo que calificó como una de las acciones más trascendentes para garantizar el uso legal y equitativo del recurso.

, y sobre todo evitar la explotación de los mantos y así resolver el desabasto de agua.

"Es muy buena noticia para el país, yo creo que es una de las noticias trascendentes. El tema es que ahorita es trabajo de gabinete que se está haciendo en la Comisión Nacional del Agua. Ahora hay que pasar al campo, hay que revisar que estos datos de gabinete, estos datos de escritorio que son muy relevantes y que es un gran inicio, lo debemos festejar. Ahora se traduzca también en visitas a campo para verificar que lo que está en papel realmente está sucediendo", subrayó.

Es decir, una vez analizadas las 20 mil conceciones, el personal de inspección de la Conagua en coordinación con autoridades estatales y federales deberán ir a revisar que realmente se extraiga el agua concesionada, y no se utilice en otros giros.

El secretario precisó que Tamaulipas ya cuenta con un diagnóstico preliminar sobre las zonas con mayor presión hídrica; la primera es la cuenca del Guayalejo, que en los últimos dos años registra la sobre explotación del recurso.

"Hemos estado verificando la cuenca del Guayalejo, que estuvo el año pasado, tenemos una radiografía bastante precisa de cómo está la situación en esta cuenca", señaló.

El panorama, sin embargo, no se limita a esa región, ya que la necesidad de continuar con inspecciones en la cuenca del Guayalejo en el río Soto La Marina, que definió como un tema "en grado superlativo" por el impacto que tiene para el sur de Tamaulipas.

Aunque no existe una cifra oficial de cuántas concesiones extraen más del volumen autorizado, el secretario afirmó que el problema es una realidad palpable.

"Es que nadie lo sabe, ni siquiera la Comisión Nacional del Agua. No es por experiencia, yo tengo la certeza porque lo hemos encontrado ahora que estuvimos en Guayalejo, que se está sobreexplotando el agua. Pero cuántos y dónde, para eso es el estudio y los recorridos de inspección que va a haber", declaró.

El secretario reiteró que el paso más importante es que la Conagua actúe con prontitud en campo, pues de la revisión dependerá el reordenamiento del uso del agua en la región sur, donde se concentra gran parte de la demanda agrícola e industrial del estado.

La expectativa, dijo, es que el proceso de inspección sirva no solo para sancionar a quienes extraen más de lo permitido, sino también para generar un esquema de distribución más justo.