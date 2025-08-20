Roban en Laboratorio de Secretaría de Salud

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado se encuentran investigando los destrozos y robo ocurrido al Laboratorio Estatal de Salud de esta ciudad capital, al menos así lo dio a conocer el titular de la dependencia tras instruir se presentara la denuncia correspondiente.

El hecho quedó al descubierto la mañana del Lunes, cuando arribó el personal laboral a las 08:00 horas, por lo que de inmediato se dio aviso al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades.

En cuestión de minutos arribaron agentes de la Guardia Estatal, y tras constatar los hechos se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia.

El hecho fue confirmado por el Secretario de Salud, doctor Vicente Joel Hernández Navarro, quien afirmó que se está investigando y qué él mismo había solicitado a la titular presentara la denuncia ante las autoridades correspondientes.

"Hablé con la química y le dije que hiciera la puesta de la demanda para que se hiciera la investigación, no quisiera adelantarme, yo quisiera esperarme al dictamen", refirió Hernández Navarro.

Hasta el momento se desconoce que fue lo que buscaban, o lo que se llevaron quienes entraron al Laboratorio y causaron destrozos para poder robar.

"Si se causaron daños, a puerta, a cajones, cosas por el estilo, no hay nada de pérdidas, sino el daño por sí en la búsqueda de alguna circunstancia", culminó el Secretario de Salud.



