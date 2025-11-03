Tamaulipas mantiene ritmo sólido económico

Al cierre del 2025, los aranceles y políticas económicas de Estados Unidos no afectaron a Tamaulipas, al grado de posicionarse como el quinto estado con más ventas con el gobierno de Donald Trump, aseguró la secretaria Ninfa Cantú Deandar.

La titular de la Secretaría de Economía dijo que pese a las tensiones comerciales entre México, Estados Unidos y China, la economía local mantiene un comportamiento sólido y estable.

En lo que va del año Tamaulipas ha registrado exportaciones por un valor de 9 mil 761 millones de dólares, equivalente al 5.7 por ciento del total nacional.

La funcionaria explicó que los recientes ajustes arancelarios impulsados por el gobierno de Estados Unidos, así como las medidas espejo adoptadas por México hacia productos chinos, no han tenido un impacto negativo en la dinámica comercial del estado, donde la actividad manufacturera continúa siendo el principal motor económico.

"En cuanto a los aranceles, no ha sido tema, porque Tamaulipas sigue en el quinto lugar de los estados de mayor exportación. Esto habla, número uno, de que los empresarios y los industriales tienen certeza de que en este gobierno se están haciendo bien las cosas", subrayó Cantú Deandar.

La titular de Desarrollo Económico destacó que el desempeño de las exportaciones refleja la confianza del sector productivo en la economía nacional y estatal.

"Estamos cumpliendo, estamos acompañando a los industriales, a los empresarios, y aquí Tamaulipas va a dar una nota positiva, como lo hace ya en diferentes sectores. Somos noticia nacional y eso me da mucho gusto", expresó.

De acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de Economía Nacional – dijo – Tamaulipas registró un crecimiento del 3.3 por ciento en su actividad económica durante el segundo trimestre del año, impulsado principalmente por el sector industrial, que por sí solo tuvo un avance del 2.2 por ciento.

Cantú Deandar detalló que el estado muestra buen desempeño tanto en manufactura como en el sector primario, gracias al crecimiento en actividades agrícolas, ganaderas y de infraestructura energética e hidráulica.

"La manufactura sigue siendo el principal sector, pero también crecimos muchísimo en agricultura, ganadería, y en la parte de cuestiones hidráulicas y de energía", apuntó.

Entre los proyectos más recientes, destacó la llegada de una nueva empresa de transformadores a Matamoros, que generará alrededor de dos mil 300 empleos directos, lo que refleja el interes de las empresas para invertir en el estado.

"En este año hubo una empresa nueva que llegó a Matamoros, que va a generar dos mil 300 empleos, y es una empresa de transformadores. Son de esas compañías que todo el mundo se va a enfocar en ellas, y la tenemos aquí en Tamaulipas", comentó.



