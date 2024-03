Reynosa lidera incidencia delictiva con 6,413 delitos: Sedena

"Como una estrategia de prevención del delito, se desplegaron mil 656 elementos de la Guardia Estatal en los municipios de Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Matamoros, para mejorar los índices de paz". Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional

Cd. Victoria, Tam.- Reynosa se ubicó como el municipio más violento de Tamaulipas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, informó el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval.

Durante la conferencia de prensa ofrecida desde el 77 Batallón de Infantería de Ciudad Victoria, el secretario presentó la situación de seguridad pública en Tamaulipas, en el que se destacó que de octubre del 2018 a enero del 2024 se han registrado 6 mil 413 delitos de homicidio doloso, robo de vehículos y narcomenudeo en Reynosa.





CONCENTRA 44% DE LOS CASOS

El municipio se ubica como uno de los principales puntos de incidencia delictiva en la frontera y el resto de los municipios de Tamaulipas, concentrando el 44% de los casos ubicados en esos tres delitos que se cometen en todo el estado. En los 43 municipios se han registrado un total 14 mil 528.

Le siguen Ciudad Victoria, con mil 554 delitos de homicidio doloso, robo de vehículo y narcomenudeo; Matamoros, con mil 425 y Nuevo Laredo, con mil 351. Todos tienen en común que son los municipios con mayor densidad poblacional.

“Estos cuatro municipios concentran el 74 por ciento de los delito, pero también observamos que es donde está concentrada su policía”, explicó, que se ha desplegado la mayor fuerza de reacción en esos cuatro municipios para combatir los incidentes delictivos del fuero común.

Como una estrategia de prevención del delito, se desplegaron mil 656 elementos de la Guardia Estatal en los municipios de Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Matamoros, para mejorar los índices de paz.

“El estado, desde el 2013 tiene implementado el Mando Único Policial y eso permite, también, una coordinación de acción importante”, dijo.

En las últimas semanas se han registrado diversos enfrentamientos en los municipios de Reynosa y Río Bravo entre diferentes miembros de la delincuencia organizada.

Durante su oportunidad, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que hay cifra negra de delitos en Tamaulipas, como son la extorsión y el robo, y que no se muestra en las estadísticas oficiales.

El Instituto Nacional de Estadística y Greografía (INEGI) define la “cifra negra” como todos los actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto de una averiguación previa y, por tanto, no figuran en ninguna estadística; es decir, que se comete el delito, pero no es denunciado ante las autoridades.

“Existe el problema que mencionas, no en esa magnitud, porque sino nuestros datos serían otros, porque puede ser que haya cifra negra, que la hay, en delitos como extorsión, robo, pero en homicidios no hay prácticamente cifra negra”.





SE ATENDERÁ EL TEMA DE SEGURIDAD

Minutos antes de concluir la Mañanera, aseguró que se atenderá el tema de inseguridad en Reynosa y Río Bravo, región en la que se ha registrado una ola de violencia.

“De todas maneras, la tendencia en Tamaulipas en general es que va disminuyendo la incidencia delictiva y vamos a tomar en cuenta lo de Reynosa y Río Bravo, los que están juntos o muy pegados, colindan”.

Al ser cuestionado sobre el presunto despojo de ranchos en Río Bravo, aseguró que el tema será abordado para realizar las investigaciones correspondientes y atender cada uno de los casos: “Lo vamos a revisar, vamos a revisar y es nuestra responsabilidad garantizar la paz y la tranquilidad, pero hemos avanzado bastante y vamos a seguir”.





Reconoce AMLO ‘cifra negra’

* Durante su oportunidad, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que hay cifra negra de delitos en Tamaulipas, como son la extorsión y el robo, y que no se muestra en las estadísticas oficiales.

* El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) define la “cifra negra” como todos los actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto de una averiguación previa y, por tanto, no figuran en ninguna estadística; es decir, que se comete el delito, pero no es denunciado ante las autoridades.