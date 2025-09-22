Bajo lupa, concesiones de agua en Tamaulipas; revisa CONAGUA 560 mil títulos

Derivado del aumento en la escasez de agua y las denuncias de sobreexplotación de mantos acuíferos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició con la revisión de los más de 560 mil títulos de concesión vigentes a particulares y empresas para la extracción y consumo del recurso, entre las que aparecen 22 mil 519 concesiones en Tamaulipas.

Los permisos están siendo examinados uno por uno para identificar irregularidades y frenar el uso indebido del agua.

Óscar Zavala Gamboa, subdirector general jurídico de la Conagua.

Óscar Zavala Gamboa, subdirector general jurídico de la Conagua, reveló que en la revisión se han encontrado anomalías graves, concesiones agrícolas utilizadas para alimentar desarrollos inmobiliarios.

Así como títulos domésticos empleados por industrias; y grandes volúmenes de agua industrial ocultos tras concesiones municipales.

“Hemos encontrado expedientes incompletos y títulos expedidos sin solicitud formal. Estamos revisando una por una cada concesión, porque solo así se puede determinar si existe una irregularidad o no”, expuso.

De acuerdo con datos oficiales, más de 163 mil títulos en el país carecen de vigencia porque los concesionarios no realizaron en tiempo y forma su renovación, lo que ha creado un “boquete administrativo” en la gestión del agua.

Incluso, se han encontrado concesiones donde se les permite la extracción de agua por hasta 20 años.

Esta práctica, dijo, permitió un consumo desproporcionado por parte de particulares, corporativos y hasta gobiernos locales, mientras en diversas zonas urbanas y rurales se agravaba la escasez del recurso.

Se busca corregir errores, cancelar permisos irregulares y garantizar un reparto más equitativo del agua.

Para acelerar el ordenamiento, la Conagua prepara la emisión del cuarto Acuerdo de Facilidades Administrativas, un instrumento que pretende incentivar la regularización voluntaria de concesionarios.

“Vivimos en un verdadero laberinto legal. Por ello, todas las propuestas son bienvenidas y se analizan para incorporarlas, en la medida de lo posible, en el proceso de mejora normativa”, afirmó.

Según datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda), las 22 mil 519 concesiones en Tamaulipas están distribuidas en distintos usos: agrícola (8,941), doméstico (2,796), pecuario (4,582), público urbano (1,935), industrial (250), acuacultura (62), agroindustrial (2), generación de energía (6), comercio (1), diferentes usos (2,935) y otros (24).

Los municipios con mayor número de concesiones son Victoria (2,346), Güémez (1,641), Llera (1,201), Padilla (1,223), Hidalgo (1,189), Soto la Marina (1,175) y Valle Hermoso (1,094).

En contraste, localidades como Mier (12), Miquihuana (15) y San Nicolás (15) concentran el menor número de permisos.

La Conagua ha insistido en que no se trata de un operativo masivo de cancelación de permisos, sino de un proceso técnico-jurídico para depurar y regularizar las concesiones, sancionar las irregularidades y evitar que se repita el esquema de explotación indiscriminada del agua.

El reto no es menor, porque se deben revisar cientos de miles de títulos, cruzar datos y verificar los usos reales.



