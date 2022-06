Revienta Morena sesión en Congreso

El Grupo Parlamentario de Morena recurrió nuevamente a la toma de la tribuna para bloquear una iniciativa de su contraparte de Acción Nacional el cual pretendía ´blindar´ a la Junta de Coordinación Política para el resto de la Legislatura 65; en respuesta, el presidente de la JUCOPO local, Félix García Aguiar, denunció a diputados morenistas por actos de violencia y vandálicos.

Los hechos sucedieron la mañana del lunes luego de que el domingo circuló la invitación a una sesión ordinaria a celebrarse a las 09 horas de este día donde no se especificó las iniciativas que serían subidas a la tribuna, "ya generamos el reporte al 911 porque no podemos permitir que se generen este tipo de situaciones, una cosa es la libertad de expresión pero el hecho de irrumpir también por gente que está siendo incitada por Morena de violencia... ya tenemos vandalizadas incluso parte de la tribuna – micrófonos fueron arrancados – incluso por propios diputados de la bancada de Morena", denunció el presidente de la JUCOPO.

La sesión inició hasta las 10:30 horas luego de que con la diputada del Distrito 19 – Miramar –, Leticia Vargas Álvarez, se alcanzó el número necesario para el quórum lo que generó el rechazo por parte del público identificado mayoritariamente con el partido de Morena; la presidente de la Mesa Directiva, Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, procedió a dar adelante con la sesión cediendo el turno de la voz a Raúl Rodrigo Pérez Luévano quien fue interrumpido por los diputados de Morena durante la presentación de la primera de las iniciativas.

Los diputados guindas desplazaron a la Mesa Directiva obligando la suspensión temporal de la sesión de este lunes, no obstante, el salón de sesiones del Pleno se mantiene ocupado de manera permanente por los diputados de Morena para evitar un nuevo ´amago´ de los blanquiazules siendo el martes a las 12 del mediodía cuando habrá de reanudarse la sesión.

Policías estatales arribaron al recinto ante el llamado de la JUCOPO.

LETICIA VARGAS SE VA AL PAN

Momentos después de la toma de la tribuna por parte de los diputados identificados con el Movimiento Regeneración Nacional, la JUCOPO ofreció una rueda de prensa para dar a conocer que la diputada de Morena, Leticia Vargas, se sumaba al Grupo Parlamentario del PAN por supuestas amenazas del diputado federal de ese partido, Erasmo González Robledo, de despojarla de su representación para entregárselo a su suplente, Cynthia Lizabet Jaime Castillo.

"En los meses pasados he sido víctima de una campaña de desinformación en mi contra, desde el momento en que destituyeron al compañero Armando Zertuche como presidente de la Coordinación Política diversos medios de comunicación manejaron información errónea que, compartida por los propios compañeros de mi partido y de mi bancada a la que pertenecía el día de hoy... todo esto ya llegó a un límite", dijo acompañada por el diputado García Aguiar y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Vargas Álvarez aseguró que la decisión de emigrar a las filas del partido blanquiazul la tomó para proteger su representación ante los supuestos amagos de sustituirla por la suplente del Distrito con cabecera en Miramar; asimismo y ante cuestionamientos directos rechazó haber cambiado de lealtades por cuestiones monetarias.

"Nunca – recibí ofrecimientos –, en su momento, pero ahorita no... me ofreció una persona, pero nada de...", en cuanto a la cantidad ofrecida al inicio de su gestión como diputada se mostró evasiva, "no recuerdo... yo no me estoy vendiendo, no me sumo a la bancada del PAN para recibir algún beneficio, sino lo hubiera hecho desde un principio... yo no voy a regresar a Morena porque no se me ha dado mi lugar y me han tratado de una manera pésima".

Diputados de Morena, seguidos por simpatizantes de este partido, tomaron la tribuna del Congreso local.

CRITICA PRI USO DE LA FUERZA PÚBLICA

Por su parte el coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI, Edgardo Melhem Salinas, lamentó el uso de la fuerza pública al interior del Palacio Legislativo así como lamentó que el Grupo Parlamentario de Morena tuviera que recurrir a la toma de la tribuna para boicotear una iniciativa de parte del Grupo Parlamentario del PAN.

"Es muy lamentable el que se privilegien otras prácticas para romper la sesión, nosotros estamos apostando como Grupo Parlamentario del PRI al diálogo, a los acuerdos, a gritos y empujones lamentablemente creo que no es la mejor forma de llevar el debate al interior del Congreso del Estado", dijo el político ríobravense, "yo creo que lo que es necesario es la intervención de la mesura, del diálogo y de los acuerdos, creo que esa es la mejor forma no el uso de la fuerza pública".

SE DEFIENDEN DIPUTADOS DE MORENA

Diputados de Morena calificaron la medida de ´toma de la tribuna´ como una acción legal para impedir el ´blindaje´ a la presidencia de la Junta de Coordinación Política, con la cual, sería necesaria una votación de las dos terceras partes para remover y sustituir al diputado que encabece dicho cargo al interior de la Legislatura 65.

"Ellos esperaron estratégicamente, cambiaron días, cambiaron los horarios seguramente para que no pudiéramos completar nosotros la representación de nuestro Grupo Parlamentario, todo indicaba que no hay quórum pero hicieron un esfuerzo adicional; y tramitó – Imelda Sanmiguel – en ´fast track´ todo lo que tiene que ver con el orden del día, la sesión, y las iniciativas", comentó el diputado morenista Armando Zertuche Zuani, "tengo entendido que pretenden ellos ´blindar´ la Junta de Coordinación, seguramente para la protección de la persona que les manda...".