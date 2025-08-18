Promueve Lalo Gattás llegada de cadena de restaurantes a Victoria

Cómo parte de la estrategia para impulsar la economía local, el alcalde Lalo Gattás se reunió con el empresario Juan Francisco Ochoa, para facilitar la instalación en la ciudad de las cadenas de restaurantes Pollo Loco y Taco Palenque.

En la reunión, el alcalde de la Capital de Tamaulipas reiteró el apoyo del gobierno municipal y el gobernador Américo Villarreal Anaya, para agilizar el proceso de instalación de empresas que generen inversión, empleo directo y crecimiento económico.

"Victoria se está transformando, me dio gusto recibir al empresario de la cadena de restaurantes internacionales Pollo Loco y Taco Palenque, quien vio interés en invertir en nuestra Capital, además de conocer la ciudad, visitó lugares en donde podría instalar sus negocios", expresó Gattás Báez.

La iniciativa del gobierno municipal de fomentar la llegada de más cadenas comerciales, tiene como objetivo posicionar a la Capital de Tamaulipas como un destino atractivo para la inversión y el turismo de conectividad, además de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.