Disputas familiares, reto para nuevos magistrados

El Poder Judicial de Tamaulipas enfrenta su mayor carga de trabajo en asuntos familiares y civiles, los cuales representan cerca del 65 por ciento de todos los expedientes en trámite, reconoció el presidente del Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial del Estado, Hernán de la Garza Tamez.

El 65 por ciento del trámite es en materia familiar y civil, una carga importante que debe ser atendida para acelerar resoluciones y sentencias". Hernán de la Garza Tamez, presidente del Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial del Estado

A pocos días de concluir su gestión, el magistrado aseguró que al 30 de septiembre no quedará rezago en materia de expedientes, ya que la tasa de resolución es "ligeramente superior" al número de ingresados.

"No tengo el dato preciso en números, pero estamos resolviendo más de lo que ingresa", indicó.

De la Garza Tamez admitió que muchos procesos en materia familiar y civil se prolongan durante años porque las partes promueven recursos, litigan y defienden sus derechos, lo que extiende la duración de los juicios.

"Creo que eso es algo que todavía está pendiente por resolver", señaló.

Esta situación convierte a los conflictos familiares, divorcios, guardas y custodias, pensiones alimenticias, y otros asuntos civiles, en el principal reto para el nuevo Poder Judicial, que asumirá funciones a partir del 1 de octubre.

El presidente del Poder Judicial subrayó que los próximos integrantes deberán enfocarse en implementar mecanismos que reduzcan los tiempos de resolución y simplifiquen los trámites, ya que estos temas representan los casos de mayor atención judicial.

"El 65 por ciento del trámite judicial es en materia familiar y civil, una carga importante que debe ser atendida para acelerar resoluciones y sentencias", afirmó.

La expectativa está puesta en la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, programada para 2027 en Tamaulipas.

De acuerdo con De la Garza Tamez, este ordenamiento promoverá procesos más ágiles al privilegiar la oralidad, la concentración de audiencias y la inmediación entre jueces y litigantes.

A pesar del alto volumen de casos en estas materias, el magistrado aclaró que no está prevista la creación de nuevos juzgados o salas especializadas. En su lugar, se busca fortalecer la organización interna y optimizar el uso de los recursos existentes para responder a la demanda.

El funcionario destacó que la administración saliente deja un Poder Judicial con mayor capacidad de respuesta que hace algunos años y con un rezago controlado, pero reconoció que los procedimientos actuales aún requieren ajustes para que las controversias se resuelvan en menos tiempo.

"Confiamos en que la implementación del nuevo código y la disposición de las partes permitirá reducir los tiempos de resolución y mejorar la impartición de justicia", expresó.



