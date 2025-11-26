Agricultores retiran bloqueos en Tamaulipas

Cerca de las 18:00 horas empezó el retiro de los bloqueos en las carreteras de Tamaulipas, luego de varias horas de la presencia de los productores agrícolas en diferentes vías terrestres, en lo que fue el tercer día consecutivo de la movilización nacional en demanda de mejores condiciones para el campo.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que se retiraron los bloqueos en las siguientes carreteras:

Altamira:

Carretera Tampico-Mante en el kilómetro 35 a la altura de la entrada Estación Colonias

Díaz Ordaz:

Carretera Ribereña con Hidalgo Sur en la Colonia Industrial

Río Bravo:

Carretera Matamoros-Reynosa a la altura de la entrada a Nuevo Progreso

San Fernando:

Carretera Victoria-Matamoros a la altura de la "Y"

Este día, ni la lluvia detuvo las protestas de los agricultores, quienes se hicieron presentes en las carreteras pasadas las 09:00 horas.

En algunas carreteras se dio paso a automovilistas particulares y transporte de pasajeros, en otros casos, los conductores se desviaron por brechas para poder continuar su trayecto, sin embargo, debido a las condiciones del terreno, tras las lluvias, algunos vehículos quedaron atascados.

Se comenta que el día de mañana reiniciarán su protesta y bloqueo a la misma hora.