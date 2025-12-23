Localizan restos humanos en la carretera Tula-Victoria

Durante la mañana de este martes, fueron localizados restos humanos en la carretera antigua Tula-Victoria, confirmaron autoridades estatales. Al sitio acudieron elementos de Seguridad para hacer los protocolos correspondientes.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que se recibió el reporte de restos humanos en la carretera antigua Tula-Victoria a la altura del kilómetro 171 de Victoria.

Fueron elementos de seguridad y emergencia acudieron al lugar para realizar los protocolos correspondientes. La Vocería de Seguridad recomendó atender las indicaciones de las autoridades en la zona.