Restauran en Victoria 16,522 m2 de asfalto

Con 16,522 metros cuadrados rehabilitados en la semana, el Plan Emergente de Bacheo que mantiene el gobierno de Victoria, registró un avance significativo en la recuperación de calles y avenidas deterioradas por las lluvias.

De acuerdo al informe de la Secretaría de Obras Públicas, se cumplió con la instrucción del alcalde Eduardo Gattás Báez al atender 46 reportes ciudadanos recibidos a través del número 072, redes sociales y medios de comunicación.

Con ocho cuadrillas de bacheo, se rehabilitaron rutas viales de transporte, escolar, hospitalaria y comercial, en las colonias Obrera, Norberto T. Zapata, Vamos Tamaulipas e Ignacio Allende; y fraccionamientos Valle de Aguayo, San José, San Gabriel y San Luisito.

Este lunes, el Plan Emergente de Bacheo se intensificará en distintos sectores de la ciudad para avanzar en el objetivo de recuperar en el mes de diciembre, la movilidad en el 70 por ciento de la vialidad que resultó dañada por las recientes lluvias.



