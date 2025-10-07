Restauran mural “Tamaulipas en el Tiempo” creado en 1988

En el marco de la conmemoración de la fundación de Ciudad Victoria, fue presentada la restauración del mural “Tamaulipas en el Tiempo”, el cual se ubica en el Palacio Municipal. Fue gracias a talentosos artistas victorenses que esta obra vuelve a lucir con todo su esplendor.

El mural “Tamaulipas en el Tiempo” fue creado en 1988 y cada trazo y cada color son un reflejo de la identidad, de la fuerza de los victorenses y del amor por la capital de Tamaulipas.

El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, junto a su esposa, Lucy de Gattás, estuvieron presentes en el corte de listón de la restauración.

“Celebramos no solo la historia de nuestra querida Victoria, sino también la restauración de una obra que guarda su esencia y orgullo”.

El alcalde agradeció al maestro Manuel González Isás y al arquitecto Hilario Flores Zamora, quienes hicieron posible su recuperación, así como a Don Tito Reséndez, ex presidente municipal de Victoria, por su apoyo y compromiso con la historia de la ciudad.